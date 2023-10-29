Ночью ПВО уничтожила 5 ударных дронов над Николаевщиной, Запорожьем и Хмельницкой областью
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В ночь на 29 октября украинская ПВО сбила все пять выпущенных врагом ударных дронов типа “Shahed” в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил, передает УНН.
Детали
Отмечается, что кроме дронов враг также запустил управляемую авиационную ракету Х-59.
Пуски «шахедов» осуществлены с юго-восточного направления, а именно — из Приморско-Ахтарска в россии.
Крылатую ракету Х-59 – выпустили с самолета Су-34, из воздушного пространства Белгородской народной республики.
Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий.
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«Все ударные БпЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу выполнили тактическая авиация и зенитные ракетные войска», — говорится в сообщении.
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