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Ночью ПВО уничтожила 5 ударных дронов над Николаевщиной, Запорожьем и Хмельницкой областью

Киев • УНН

 • 51714 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В ночь на 29 октября украинская ПВО сбила все пять выпущенных врагом ударных дронов типа “Shahed” в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Ночью ПВО уничтожила 5 ударных дронов над Николаевщиной, Запорожьем и Хмельницкой областью

Детали

Отмечается, что кроме дронов враг также запустил управляемую авиационную ракету Х-59.

Пуски «шахедов» осуществлены с юго-восточного направления, а именно — из Приморско-Ахтарска в россии.

Крылатую ракету Х-59 – выпустили с самолета Су-34, из воздушного пространства Белгородской народной республики.

Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий.

Цитата

«Все ударные БпЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу выполнили тактическая авиация и зенитные ракетные войска», — говорится в сообщении.

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