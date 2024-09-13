Уночі була "маріупольська бавовна", влучання по складу з БК та ракетами - Андрющенко
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріупольському районі вночі лунали вибухи. Підтверджено влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО, детонація тривала до ранку, розглядається питання евакуації села.
У тимчасово окупованому Маріупольському районі вночі лунали вибухи, підтверджено влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО, детонація тривала до ранку, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Приліт в Маріупольському районі. Наявна детонація одразу після влучання. Зарево бачать за 10 км від точки влучання в Мангуші", - повідомив Андрющенко вночі.
Також, з його слів, було влучання між Мангушем та Маріуполем. "Масова детонація по всіх точках", - вказав він.
"Маріупольска бавовна. Наслідки на ранок. Підтверджене влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне-Портовське-Рибацьке, як і повідомляли вчора). Детонація тривала до 5-20 ранку. Попередньо, можливо ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо", - написав Андрющенко.
З його слів, "наразі розглядається питання евакуації села Портовське". "Усе перекрито військовими", - зазначив Андрющенко.
"Мангуш. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі "термінова евакуація" після ураження. Подробиці згодом", - додав він.
Біля Маріуполя зафіксували влучання по складу БК росіян - міськрада12.09.24, 10:35 • 18335 переглядiв