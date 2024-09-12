Біля Маріуполя зафіксували влучання по складу БК росіян - міськрада
Київ • УНН
Вночі зафіксовано влучання у військовий склад боєкомплектів російських військ в окупованому селищі Мелекіне біля Маріуполя. Напередодні також було завдано удару по базуванню росіян у цьому ж селищі.
Уночі зафіксовано влучання у військовий склад боєкомплекту російських військ в тимчасово окупованому селищі Мелекіне біля Маріуполя, повідомили у Маріупольській міськраді у четвер у Telegram, пише УНН.
Поблизу Маріуполя зафіксували влучання по складу БК росіян. За попередньою інформацією, вночі в окупованому селищі Мелекіне поблизу Маріуполя зафіксували влучання у військовий склад боєкомплектів російських військових
У міськраді вказали також, що "вчора також було завдано удару по базуванню росіян у селищі Мелекіне".