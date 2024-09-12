Возле Мариуполя зафиксировали попадание по складу БК россиян - горсовет
Киев • УНН
Ночью зафиксировано попадание в военный склад боекомплектов российских войск в оккупированном поселке Мелекино возле Мариуполя. Накануне также был нанесен удар по базированию россиян в этом же поселке.
Ночью зафиксировано попадание в военный склад боекомплекта российских войск во временно оккупированном поселке Мелекино возле Мариуполя, сообщили в Мариупольском горсовете в четверг в Telegram, пишет УНН.
Вблизи Мариуполя зафиксировали попадание по складу БК россиян. По предварительной информации, ночью в оккупированном поселке Мелекино вблизи Мариуполя зафиксировали попадание в военный склад боекомплектов российских военных
В горсовете указали также, что "вчера также был нанесен удар по базированию россиян в поселке Мелекино".