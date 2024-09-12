Возле Мариуполя зафиксировали попадание по складу БК россиян - горсовет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью зафиксировано попадание в военный склад боекомплектов российских войск в оккупированном поселке Мелекино возле Мариуполя. Накануне также был нанесен удар по базированию россиян в этом же поселке.

Ночью зафиксировано попадание в военный склад боекомплекта российских войск во временно оккупированном поселке Мелекино возле Мариуполя, сообщили в Мариупольском горсовете в четверг в Telegram, пишет УНН.

Вблизи Мариуполя зафиксировали попадание по складу БК россиян. По предварительной информации, ночью в оккупированном поселке Мелекино вблизи Мариуполя зафиксировали попадание в военный склад боекомплектов российских военных

- сообщили в горсовете

В горсовете указали также, что "вчера также был нанесен удар по базированию россиян в поселке Мелекино".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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