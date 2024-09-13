Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариупольском районе ночью раздавались взрывы. Подтверждено попадание по складу с боеприпасами и ракетами для систем ПВО, детонация продолжалась до утра, рассматривается вопрос эвакуации села.
Во временно оккупированном Мариупольском районе ночью раздавались взрывы, подтверждено попадание по складу с боеприпасами и ракетами для систем ПВО, детонация продолжалась до утра, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Прилет в Мариупольском районе. Имеется детонация сразу после попадания. Зарево видят в 10 км от точки попадания в Мангуше", - сообщил Андрющенко ночью.
Также, по его словам, было попадание между Мангушем и Мариуполем. "Массовая детонация по всем точкам", - указал он.
"Мариупольский хлопок. Последствия на утро. Подтверждено попадание по складу с БК и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое (треугольник Мелекино-Портовское-Рыбацкое, как и сообщали вчера). Детонация продолжалась до 5-20 утра. Предварительно, возможно поражение дежурного расчета ПВО, детали устанавливаем", - написал Андрющенко.
По его словам, "сейчас рассматривается вопрос эвакуации села Портовское". "Все перекрыто военными", - отметил Андрющенко.
"Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места - продолжается перебазирование в режиме "срочная эвакуация" после поражения. Подробности позже", - добавил он.
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