Во временно оккупированном Мариупольском районе ночью раздавались взрывы, подтверждено попадание по складу с боеприпасами и ракетами для систем ПВО, детонация продолжалась до утра, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Прилет в Мариупольском районе. Имеется детонация сразу после попадания. Зарево видят в 10 км от точки попадания в Мангуше", - сообщил Андрющенко ночью.

Также, по его словам, было попадание между Мангушем и Мариуполем. "Массовая детонация по всем точкам", - указал он.

"Мариупольский хлопок. Последствия на утро. Подтверждено попадание по складу с БК и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое (треугольник Мелекино-Портовское-Рыбацкое, как и сообщали вчера). Детонация продолжалась до 5-20 утра. Предварительно, возможно поражение дежурного расчета ПВО, детали устанавливаем", - написал Андрющенко.

По его словам, "сейчас рассматривается вопрос эвакуации села Портовское". "Все перекрыто военными", - отметил Андрющенко.

"Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места - продолжается перебазирование в режиме "срочная эвакуация" после поражения. Подробности позже", - добавил он.

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