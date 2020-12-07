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Universal Music придбала права на всі пісні Боба Ділана

Universal Music придбала права на всі пісні Боба Ділана

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Компанія Universal Music Publishing Group купила права на всі пісні легендарного американського музиканта Боба Ділана. Про це сказано в релізі на сайті UMPG, передає УНН.

"Universal Music Publishing Group (UMPG), провідне міжнародне музичне видавництво Universal Music Group, оголосило про придбання всього каталогу пісень Боба Ділана", - сказано на сайті компанії.

Повідомляється, що в придбаному каталозі є понад 600 композицій Ділана, випущених протягом 60 років.

Так, фінансові умови угоди не розкриваються, але американська газета New York Times оцінює її в 300 млн доларів.

Як повідомляв УНН, раніше в США в Далласі на аукціоні продали гітару музиканта Боба Ділана за 396,5 тис. доларів.

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