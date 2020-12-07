Universal Music придбала права на всі пісні Боба Ділана
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Компанія Universal Music Publishing Group купила права на всі пісні легендарного американського музиканта Боба Ділана. Про це сказано в релізі на сайті UMPG, передає УНН.
"Universal Music Publishing Group (UMPG), провідне міжнародне музичне видавництво Universal Music Group, оголосило про придбання всього каталогу пісень Боба Ділана", - сказано на сайті компанії.
Повідомляється, що в придбаному каталозі є понад 600 композицій Ділана, випущених протягом 60 років.
Так, фінансові умови угоди не розкриваються, але американська газета New York Times оцінює її в 300 млн доларів.
Як повідомляв УНН, раніше в США в Далласі на аукціоні продали гітару музиканта Боба Ділана за 396,5 тис. доларів.