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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50430 просмотра

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На аукционе в США продали гитару Боба Дилана почти за 400 тыс. долларов

На аукционе в США продали гитару Боба Дилана почти за 400 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 19799 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В США в Далласе на аукционе продали гитару музыканта Боба Дилана за 396,5 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на Circa.

Речь идет о гитаре марки Martin модели D-28 1963 года. На этой гитаре Дилан играл на концерте музыканта легендарных "Битлз" Джорджа Харрисона в поддержку Бангладеша, в 1971 году, в Нью-Йорке и во время своего путешествия с Rolling Thunder Revue с октября 1975 по май 1976 года.

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Отмечается, что покупатель пожелал сохранить анонимность.

Напомним, электрогитара, принадлежавшая легендарному американскому певцу Бобу Дилану, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 965 тыс. долларов.

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