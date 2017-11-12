На аукционе в США продали гитару Боба Дилана почти за 400 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В США в Далласе на аукционе продали гитару музыканта Боба Дилана за 396,5 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на Circa.
Речь идет о гитаре марки Martin модели D-28 1963 года. На этой гитаре Дилан играл на концерте музыканта легендарных "Битлз" Джорджа Харрисона в поддержку Бангладеша, в 1971 году, в Нью-Йорке и во время своего путешествия с Rolling Thunder Revue с октября 1975 по май 1976 года.
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Отмечается, что покупатель пожелал сохранить анонимность.
Напомним, электрогитара, принадлежавшая легендарному американскому певцу Бобу Дилану, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 965 тыс. долларов.