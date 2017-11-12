На аукціоні в США продали гітару Боба Ділана майже за 400 тисяч доларів

Мова йде про гітару марки Martin моделі D-28 1963 года. На цій гітарі Ділан грав на концерті музиканта легендарних "Бітлз" Джорджа Харрісона в підтримку Бангладешу, в 1971 році, в Нью-Йорку та під час своєї подорожі з Rolling Thunder Revue з жовтня 1975 року по травень 1976 року.

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Зазначається, що покупець забажав зберегти анонімність.

Нагадаємо, електрогітара, що належала легендарному американському співакові Бобу Ділану, була продана на аукціоні Christie's в Нью -Йорку за 965 тис. доларів.