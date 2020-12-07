Universal Music купила права на все песни Боба Дилана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Компания Universal Music Publishing Group купила права на все песни легендарного американского музыканта Боба Дилана. Об этом сказано в релизе на сайте UMPG, передает УНН.
“Universal Music Publishing Group (UMPG), ведущее международное музыкальное издательство Universal Music Group, объявило о приобретении всего каталога песен Боба Дилана”, — сказано на сайте компании.
Сообщается, что в приобретенном каталоге имеется более 600 композиций Дилана, выпущенных в течение 60 лет.
Так, финансовые условия сделки не раскрываются, но американская газета New York Times оценивает ее в 300 млн долларов.
Как сообщал УНН, ранее в США в Далласе на аукционе продали гитару музыканта Боба Дилана за 396,5 тыс. долларов.