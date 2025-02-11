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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131090 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189767 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152781 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142143 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119539 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108651 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103131 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149496 перегляди

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United24 зібрала понад 1 мільярд доларів на підтримку України - Зеленський 

United24 зібрала понад 1 мільярд доларів на підтримку України - Зеленський 

Київ • УНН

 • 30587 перегляди

Платформа United24 зібрала понад 1 мільярд доларів благодійних внесків від людей по всьому світу. Кошти спрямовуються на забезпечення військових, відновлення інфраструктури та підтримку медичної сфери.

Платформа United24 зібрала понад 1 мільярд доларів благодійних внесків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

Понад 1 мільярд доларів благодійних внесків зібрав United24 завдяки кожному та кожній із вас – нашим амбасадорам і всім, хто допомагає 

- пише Зеленський.

За його словами, мільйони людей по всьому світу надають українцям неймовірну підтримку. Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами. Тисячі життів були й будуть врятовані завдяки цим коштам.

Президент наголосив, що завдяки зібраним коштам вдається забезпечувати українських військових дронами, надавати школярам укриття, закуповувати обладнання для медиків, техніку для саперів, а також відбудовувати лікарні, школи та житлові будинки.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що у Ірпені відновили два багатоповерхові будинки, де було пошкоджено 50 квартир під час російського вторгнення. Проект було реалізовано за програмою UNITED24 під наглядом ООН. Відновлювальні роботи над двома будівлями тривали майже рік та на них було витрачено близько 33 мільйонів гривень.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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