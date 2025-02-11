United24 зібрала понад 1 мільярд доларів на підтримку України - Зеленський 

Платформа United24 зібрала понад 1 мільярд доларів благодійних внесків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

Понад 1 мільярд доларів благодійних внесків зібрав United24 завдяки кожному та кожній із вас – нашим амбасадорам і всім, хто допомагає - пише Зеленський.

За його словами, мільйони людей по всьому світу надають українцям неймовірну підтримку. Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами. Тисячі життів були й будуть врятовані завдяки цим коштам.

Президент наголосив, що завдяки зібраним коштам вдається забезпечувати українських військових дронами, надавати школярам укриття, закуповувати обладнання для медиків, техніку для саперів, а також відбудовувати лікарні, школи та житлові будинки.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що у Ірпені відновили два багатоповерхові будинки, де було пошкоджено 50 квартир під час російського вторгнення. Проект було реалізовано за програмою UNITED24 під наглядом ООН. Відновлювальні роботи над двома будівлями тривали майже рік та на них було витрачено близько 33 мільйонів гривень.