United24 собрала более 1 миллиарда долларов в поддержку Украины - Зеленский

Платформа United24 собрала более 1 миллиарда долларов благотворительных взносов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

Более 1 миллиарда долларов благотворительных взносов собрал United24 благодаря каждому и каждой из вас - нашим амбассадорам и всем, кто помогает - пишет Зеленский.

По его словам, миллионы людей по всему миру оказывают украинцам невероятную поддержку. Многочисленные взносы помогают Украине закрывать самые насущные потребности на фронте и за его пределами. Тысячи жизней были и будут спасены благодаря этим средствам.

Президент подчеркнул, что благодаря собранным средствам удается обеспечивать украинских военных дронами, предоставлять школьникам укрытия, закупать оборудование для медиков, технику для саперов, а также восстанавливать больницы, школы и жилые дома.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что в Ирпене восстановили два многоэтажных дома, где было повреждено 50 квартир во время российского вторжения. Проект был реализован по программе UNITED24 под наблюдением ООН. Восстановительные работы над двумя зданиями продолжались почти год и на них было потрачено около 33 миллионов гривен.