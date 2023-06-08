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UNITED24 та WOG запустили ініціативу "Рятуємо всюди, де наші люди", щоб забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами

Київ • УНН

 • 303414 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Мережа АЗК WOG разом із фандрейзинговою платформою UNITED24 запустили проєкт «Рятуємо всюди, де наші люди». Його мета — забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами «Богун-2», які можуть здійснювати евакуацію з місць, важкодоступних для звичайної евакуаційної техніки. Вартість одного всюдихода — близько 150 000 доларів, передає УНН.

UNITED24 та WOG запустили ініціативу "Рятуємо всюди, де наші люди", щоб забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами

Деталі

Долучитися до ініціативи може кожен небайдужий. Для цього достатньо заправити авто на WOG брендовим пальним Mustang. З кожного придбаного літра компанія перекаже 1 гривню на закупівлю рятувальних всюдиходів. Також можна задонатити на банку проєкту «Рятуємо всюди, де наші люди». Усі кошти будуть спрямовані на всюдиходи через UNITED24.

«Ця ініціатива мала стартувати в середині червня, та новини з Херсонщини спонукали нас пришвидшити старт. Ми розуміємо, що допомога в порятунку життів наших людей потрібна тут і сьогодні. Ви заправляєте авто пальним Mustang, ми донатимо на рятувальні всюдиходи. Якщо ж ви не водій, але полюбляєте каву, завітайте до нас посмакувати найкавовішу та зробити прямий внесок. Усі кошти будуть передані на закупівлю всюдиходів», — підкреслив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Всюдиходам «Богун» не потрібні дороги. Вони можуть пересуватися по воді та важкопрохідній місцевості: під час паводків, весняного та осіннього розмиття доріг тощо. Це універсальний транспорт для евакуації та порятунку, який обладнаний ношами з системою кріплення до гелікоптера для транспортування постраждалих.

«Учора на Херсонщині вже працювали всюдиходи, які рятували людей після теракту росіян на Каховській ГЕС. Завдяки спільному проєкту з WOG ми сподіваємось зібрати кошти щонайменше на чотири всюдиходи, які зможуть здійснювати евакуацію бездоріжжям, під час повені чи за будь-яких обставин на прифронтових територіях», — зазначає координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

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