UNITED24 та WOG запустили ініціативу "Рятуємо всюди, де наші люди", щоб забезпечити ЗСУ рятувальними всюдиходами

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Долучитися до ініціативи може кожен небайдужий. Для цього достатньо заправити авто на WOG брендовим пальним Mustang. З кожного придбаного літра компанія перекаже 1 гривню на закупівлю рятувальних всюдиходів. Також можна задонатити на банку проєкту «Рятуємо всюди, де наші люди». Усі кошти будуть спрямовані на всюдиходи через UNITED24.

«Ця ініціатива мала стартувати в середині червня, та новини з Херсонщини спонукали нас пришвидшити старт. Ми розуміємо, що допомога в порятунку життів наших людей потрібна тут і сьогодні. Ви заправляєте авто пальним Mustang, ми донатимо на рятувальні всюдиходи. Якщо ж ви не водій, але полюбляєте каву, завітайте до нас посмакувати найкавовішу та зробити прямий внесок. Усі кошти будуть передані на закупівлю всюдиходів», — підкреслив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Всюдиходам «Богун» не потрібні дороги. Вони можуть пересуватися по воді та важкопрохідній місцевості: під час паводків, весняного та осіннього розмиття доріг тощо. Це універсальний транспорт для евакуації та порятунку, який обладнаний ношами з системою кріплення до гелікоптера для транспортування постраждалих.

«Учора на Херсонщині вже працювали всюдиходи, які рятували людей після теракту росіян на Каховській ГЕС. Завдяки спільному проєкту з WOG ми сподіваємось зібрати кошти щонайменше на чотири всюдиходи, які зможуть здійснювати евакуацію бездоріжжям, під час повені чи за будь-яких обставин на прифронтових територіях», — зазначає координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.