UNITED24 и WOG запустили инициативу "Спасаем везде, где наши люди", чтобы обеспечить ВСУ спасательными вездеходами

Детали

Приобщиться к инициативе может каждый неравнодушный. Для этого достаточно заправить авто на WOG брендовым топливом Mustang. С каждого приобретенного литра компания перечислит 1 гривну на закупку спасательных вездеходов. Также можно задонатить на банку проекта «Спасаем везде, где наши люди». Все средства будут направлены на вездеходы через UNITED24.

«Эта инициатива должна была стартовать в середине июня, но новости из Херсонщины побудили нас ускорить старт. Мы понимаем, что помощь в спасении жизней наших людей нужна здесь и сегодня. Вы заправляете авто топливом Mustang, мы донатим на спасательные вездеходы. Если же вы не водитель, но любите кофе, посетите нас попробовать самый вкусный и сделать прямой вклад. Все средства будут переданы на закупку вездеходов», — подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Вездеходам «Богун» не нужны дороги. Они могут передвигаться по воде и труднопроходимой местности: во время паводков, весеннего и осеннего размытия дорог и тому подобное. Это универсальный транспорт для эвакуации и спасения, который оборудован носилками с системой крепления к вертолету для транспортировки пострадавших.

«Вчера на Херсонщине уже работали вездеходы, которые спасали людей после теракта россиян на Каховской ГЭС. Благодаря совместному проекту с WOG мы надеемся собрать средства как минимум на четыре вездехода, которые смогут осуществлять эвакуацию по бездорожью, во время наводнения или при любых обстоятельствах на прифронтовых территориях», — отмечает координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь.