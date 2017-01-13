Унаслідок снігової бурі в Німеччині загинула одна людина

Крім того, внаслідок шторму “Егон” у Німеччині, що супроводжується вітрами і снігом, тисячі людей залишилися без електроенергії.

Також у Німеччині було скасовано понад сто авіарейсів.

Крім Німеччини, стихія також зачепила Францію, Бельгію, Польщу, Грецію і деякі інші європейські країни.

Як повідомляв УНН, південь Польщі замело снігом.