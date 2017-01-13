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12 марта, 19:49 • 106607 просмотра

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В результате снежной бури в Германии погиб один человек

В результате снежной бури в Германии погиб один человек

Киев • УНН

 • 12140 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Вследствие снежной бури в Германии погиб один человек, передает УНН со ссылкой на DPA.

Кроме того, в результате шторма "Эгон" в Германии, который сопровождается ветрами и снегом, тысячи людей остались без электроэнергии.

Также в Германии было отменено более ста авиарейсов.

Кроме Германии, стихия также затронула Францию, Бельгию, Польшу, Грецию и некоторые другие европейские страны.

Как сообщал УНН, юг Польши замело снегом.

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