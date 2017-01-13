В результате снежной бури в Германии погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Вследствие снежной бури в Германии погиб один человек, передает УНН со ссылкой на DPA.
Кроме того, в результате шторма "Эгон" в Германии, который сопровождается ветрами и снегом, тысячи людей остались без электроэнергии.
Также в Германии было отменено более ста авиарейсов.
Кроме Германии, стихия также затронула Францию, Бельгию, Польшу, Грецию и некоторые другие европейские страны.
Как сообщал УНН, юг Польши замело снегом.