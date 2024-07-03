Умеров зустрівся з міністром оборони США Остіном
Київ • УНН
Міністр оборони України Умеров, керівник Офісу Президента Єрмак та віце-прем'єр-міністр Стефанішина зустрілися з міністром оборони США Остіном, щоб обговорити співпрацю у сфері безпеки, висловити подяку за пакет допомоги у розмірі $2,3 млрд, включаючи системи протиповітряної оборони, а також поінформувати про ситуацію на фронті та військові потреби.
Міністр оборони України Рустем Умеров спільно з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та віце-прем'єр-міністеркой у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною у вівторок провели зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити питання безпеки та оборонного співробітництва, повідомляє Міноборони України, передає УНН.
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"Висловили вдячність за новий пакет допомоги на 2,3 млрд доларів, що включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО. Протиповітряна оборона – наш пріоритет. Обговорили надання додаткових систем для захисту міст та інфраструктури", - написав міністр у Телеграм.
За словами міністра, проводиться активна робота, щоб ці системи якнайшвидше прибули в Україну. Також він поінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та потреби військових.
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