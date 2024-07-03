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Умеров зустрівся з міністром оборони США Остіном

Київ • УНН

 • 102600 перегляди

Міністр оборони України Умеров, керівник Офісу Президента Єрмак та віце-прем'єр-міністр Стефанішина зустрілися з міністром оборони США Остіном, щоб обговорити співпрацю у сфері безпеки, висловити подяку за пакет допомоги у розмірі $2,3 млрд, включаючи системи протиповітряної оборони, а також поінформувати про ситуацію на фронті та військові потреби.

Умеров зустрівся з міністром оборони США Остіном

Міністр оборони України Рустем Умеров спільно з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та віце-прем'єр-міністеркой у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною у вівторок провели зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити питання безпеки та оборонного співробітництва, повідомляє Міноборони України, передає УНН.

Деталі

"Висловили вдячність за новий пакет допомоги на 2,3 млрд доларів, що включає протитанкову зброю, перехоплювачі, боєприпаси для Patriot та інших систем ППО. Протиповітряна оборона – наш пріоритет. Обговорили надання додаткових систем для захисту міст та інфраструктури", - написав міністр у Телеграм.

За словами міністра, проводиться активна робота, щоб ці системи якнайшвидше прибули в Україну. Також він поінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та потреби військових.

Умєров обговорив ситуацію на полі бою з заступником держсекретаря США 21.06.24, 20:45 • 100909 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
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Міністерство оборони України
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