Министр обороны Украины Рустем Умеров совместно с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и вице-премьер-министеркой по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной во вторник провели встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить вопросы безопасности и оборонного сотрудничества, сообщает Минобороны Украины, передает УНН.

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"Выразили благодарность за новый пакет помощи на 2,3 млрд долларов, включающий противотанковое оружие, перехватчики, боеприпасы для Patriot и других систем ПВО. Противовоздушная оборона - наш приоритет. Обсудили предоставление дополнительных систем для защиты городов и инфраструктуры", - написал министр в Телеграмм.

По словам министра, проводится активная работа, чтобы эти системы как можно быстрее прибыли в Украину. Также он проинформировал Остина о текущей ситуации на фронте и потребности военных.

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