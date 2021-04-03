Уламок ракети Falcon 9 впав на ферму в США

Деталі

Власник ферми виявив деталь розміром з велику боксерську грушу на своїй ділянці в минулі вихідні, про що повідомив у офіс шерифа. Для перевірки до нього приїхав сержант місцевого поліцейського управління.

"Ні власник майна, ні наш сержант, звичайно, не є вченими-ракетниками, але, судячи з того, що сталося кілька днів тому, їм здалося, що це, можливо, уламки від Falcon 9", - розповіли в офісі шерифа.

За інформацією місцевих правоохоронців, уламок залишив в грунті вм'ятину розміром близько чотирьох дюймів (приблизно 10 сантиметрів). Правоохоронець зателефонував в SpaceX, де йому підтвердили, що уламок дійсно може належати їм, і відправили своїх співробітників забрати його.

Місцева влада розповіла, що резервуар високого тиску з композитною оболонкою впав у результаті руйнування другого ступеня Falcon 9 над Орегоном і Вашингтоном 26 березня. Ступінь повторно увійшла в атмосферу в несподіваному місці після відправки на орбіту супутників Starlink.

Додамо

Люди, що живуть у Ванкувері і Сіетлі, стали свідками унікального явища. Вони мали змогу бачити, як залишки другого ступеня ракети SpaceX, яку запустили 4 березня, згорають в атмосфері.