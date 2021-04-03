Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В США фермер обнаружил на своем участке обломок ракеты SpaceX Falcon 9, который оставил "четырехдюймовую вмятину" ((примерно 10 сантиметров)в почве. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал The Verge.
Детали
Владелец фермы обнаружил деталь размером с большую боксерскую грушу на своем участке в минувшие выходные, о чем сообщил в офис шерифа. Для проверки к нему приехал сержант местного полицейского управления.
"Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколько дней назад, им показалось, что это, возможно, обломки Falcon 9", - рассказали в офисе шерифа.
По информации местных правоохранителей, обломок оставил в почве вмятину размером около четырех дюймов (примерно 10 сантиметров). Полицейский позвонил в SpaceX, где ему подтвердили, что обломок действительно может принадлежать им, и отправили своих сотрудников забрать его.
Местные власти рассказали, что резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. Ступень повторно вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink.
Добавим
Живущие в Ванкувере и Сиэтле стали свидетелями уникального явления. Они имели возможность видеть, как останки второй ступени ракеты SpaceX, запущенной 4 марта, сгорают в атмосфере.