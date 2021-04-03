Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в США

Детали

Владелец фермы обнаружил деталь размером с большую боксерскую грушу на своем участке в минувшие выходные, о чем сообщил в офис шерифа. Для проверки к нему приехал сержант местного полицейского управления.

"Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколько дней назад, им показалось, что это, возможно, обломки Falcon 9", - рассказали в офисе шерифа.

По информации местных правоохранителей, обломок оставил в почве вмятину размером около четырех дюймов (примерно 10 сантиметров). Полицейский позвонил в SpaceX, где ему подтвердили, что обломок действительно может принадлежать им, и отправили своих сотрудников забрать его.

Местные власти рассказали, что резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. Ступень повторно вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink.

Добавим

Живущие в Ванкувере и Сиэтле стали свидетелями уникального явления. Они имели возможность видеть, как останки второй ступени ракеты SpaceX, запущенной 4 марта, сгорают в атмосфере.