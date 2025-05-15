Укрзалізниця привітала українців із Днем вишиванки бонусними "обіймашками"

Укрзалізниця (УЗ) запровадила незвичну акцію з нагоди Дня вишиванки, який відзначається в Україні та світі щороку в третій четвер травня. Про це повідомляє УНН.

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Так, у четвер, 15 травня, пропонується вдягнути вишиванку і робити відповідне фото "в поїздах, електричках, на вокзалах".

Вдягайте ... вишиванку в подорож, робіть фото, ... відправляйте нам і отримуйте бонусні 1990 обіймашок. Їх можна буде витратити на знижки та бонуси від партнерів програми лояльності "Залізні друзі" - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначають, що День вишиванки - це не просто свято на календарі, це данина нашій історії та культурі, яка сягає своїм корінням давніх часів.

"Вишиванка - традиційний оберіг та символ українства, знак нашої причетності і символ нашої нації, яка впродовж віків не схилялась перед випробуваннями", - додали в УЗ.

Нагадаємо

При покупці електронних квитків на сполучення Україна - Польща відправкою з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна - Австрія, Угорщина та Словаччина.

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