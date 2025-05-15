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Укрзализныця поздравила украинцев с Днем вышиванки бонусными "обнимашками"

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Укрзализныця предложила пассажирам надеть вышиванку 15 мая, сделать фото в поезде или на вокзале и получить 1990 обнимашек. Их можно обменять на скидки от партнеров.

Укрзализныця поздравила украинцев с Днем вышиванки бонусными "обнимашками"

Укрзализныця (УЗ) ввела необычную акцию по случаю Дня вышиванки, который отмечается в Украине и мире ежегодно в третий четверг мая. Об этом сообщает УНН.

Детали

Так, в четверг, 15 мая, предлагается надеть вышиванку и делать соответствующее фото "в поездах, электричках, на вокзалах".

Надевайте ... вышиванку в путешествие, делайте фото, ... отправляйте нам и получайте бонусные 1990 обнимашек. Их можно будет потратить на скидки и бонусы от партнеров программы лояльности "Железные друзья"

- говорится в сообщении.

В Укрзализныце отмечают, что День вышиванки - это не просто праздник в календаре, это дань нашей истории и культуре, которая уходит своими корнями в древние времена.

"Вышиванка - традиционный оберег и символ украинства, знак нашей причастности и символ нашей нации, которая на протяжении веков не склонялась перед испытаниями", - добавили в УЗ.

Напомним

При покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина - Австрия, Венгрия и Словакия.

"Укрзалізниця" получила новые плацкартные вагоны впервые за всю историю независимой Украины: что в них изменилось02.05.25, 20:48 • 5086 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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