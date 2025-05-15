Укрзализныця поздравила украинцев с Днем вышиванки бонусными "обнимашками"
Киев • УНН
Укрзализныця предложила пассажирам надеть вышиванку 15 мая, сделать фото в поезде или на вокзале и получить 1990 обнимашек. Их можно обменять на скидки от партнеров.
Укрзализныця (УЗ) ввела необычную акцию по случаю Дня вышиванки, который отмечается в Украине и мире ежегодно в третий четверг мая. Об этом сообщает УНН.
Детали
Так, в четверг, 15 мая, предлагается надеть вышиванку и делать соответствующее фото "в поездах, электричках, на вокзалах".
Надевайте ... вышиванку в путешествие, делайте фото, ... отправляйте нам и получайте бонусные 1990 обнимашек. Их можно будет потратить на скидки и бонусы от партнеров программы лояльности "Железные друзья"
В Укрзализныце отмечают, что День вышиванки - это не просто праздник в календаре, это дань нашей истории и культуре, которая уходит своими корнями в древние времена.
"Вышиванка - традиционный оберег и символ украинства, знак нашей причастности и символ нашей нации, которая на протяжении веков не склонялась перед испытаниями", - добавили в УЗ.
Напомним
При покупке электронных билетов на сообщение Украина - Польша отправкой с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении Украина - Австрия, Венгрия и Словакия.
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