Укрзалізниця дозволить тим, хто запізнився на свій рейс через протести в Польщі, пересісти на інший потяг
Київ • УНН
Укрзалізниця дозволить пасажирам, які запізнилися на поїзди через протести фермерів, що блокують дороги в Польщі, пересісти на інші поїзди за наявності квитків.
В Польщі "Укрзалізниця" дозволить пасажирам, які не встигли на свій рейс через заблоковані фермерами дорогами, сісти на інший потяг за наявними квитками. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", пише УНН.
Деталі
У компанії пояснили, що останнім часом з'явилось дуже багато повідомлень від пасажирів, які автівками та автобусами прямують до вокзалів, але не встигають на потяг через фермерські протести по всій Польщі.
Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс
Через протест фермерів у Польщі значні труднощі у русі на дорогах та поблизу пунктів пропуску: що відбувається20.02.24, 13:22 • 44824 перегляди
Така опція доступна для наступних поїздів:
- №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- №32 Перемишль - Запоріжжя;
- №52 Перемишль - Київ;
- №716 Перемишль - Київ;
- №706 Перемишль - Київ;
- №90 Перемишль - Київ;
- №94 Хелм - Харків;
- №24 Хелм - Київ;
- №20 Хелм - Київ;
- №120 Хелм - Дніпро.
Доповнення
В компанії заявили, що не гарантують наявність вільних місць, проте зроблять все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком
Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі
Нагадаємо
Польські фермери, які блокують дороги біля українських прикордонних пунктів пропуску, можуть продовжити свої протести ще на місяць - до квітня.