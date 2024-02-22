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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд

Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:39  •  878 просмотра

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Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезда из-за протестов фермеров, блокирующих дороги в Польше, пересесть на другие поезда при наличии билетов.

В Польше "Укрзализныця" позволит пассажирам, которые не успели на свой рейс из-за заблокированных фермерами дорог, сесть на другой поезд по имеющимся билетам. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.

Детали

В компании объяснили, что в последнее время появилось очень много сообщений от пассажиров, которые на машинах и автобусах направляются к вокзалам, но не успевают на поезд из-за фермерских протестов по всей Польше.

Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс

- заявили в "Укрзализныце"

Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит20 февраля 2024, 11:22 • 42239 просмотров

Такая опция доступна для следующих поездов:

  • №768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
  • №32 Перемышль - Запорожье;
  • №52 Перемышль - Киев;
  • №716 Перемышль - Киев;
  • №706 Перемышль - Киев;
  • №90 Перемышль - Киев;
  • №94 Хелм - Харьков;
  • №24 Хелм - Киев;
  • №20 Хелм - Киев;
  • №120 Хелм - Днепр.

Дополнение

В компании заявили, что не гарантируют наличие свободных мест, однако сделают все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику

Движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме

- подытожили в "Укрзализныце".

Напомним

Польские фермеры, которые блокируют дороги возле украинских пограничных пунктов пропуска, могут продлить свои протесты еще на месяц - до апреля.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоНаши за границей
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
lyublinЛюблин
ukrainaУкраина
polshaПольша
Укрзалізниця дозволить тим, хто запізнився на свій рейс через протести в Польщі, пересісти на інший потяг
Ukrzaliznytsia will allow those who missed their flight due to protests in Poland to change trains
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