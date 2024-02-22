Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд
Киев • УНН
Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезда из-за протестов фермеров, блокирующих дороги в Польше, пересесть на другие поезда при наличии билетов.
В Польше "Укрзализныця" позволит пассажирам, которые не успели на свой рейс из-за заблокированных фермерами дорог, сесть на другой поезд по имеющимся билетам. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.
Детали
В компании объяснили, что в последнее время появилось очень много сообщений от пассажиров, которые на машинах и автобусах направляются к вокзалам, но не успевают на поезд из-за фермерских протестов по всей Польше.
Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс
Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит20 февраля 2024, 11:22 • 42239 просмотров
Такая опция доступна для следующих поездов:
- №768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль - Запорожье;
- №52 Перемышль - Киев;
- №716 Перемышль - Киев;
- №706 Перемышль - Киев;
- №90 Перемышль - Киев;
- №94 Хелм - Харьков;
- №24 Хелм - Киев;
- №20 Хелм - Киев;
- №120 Хелм - Днепр.
Дополнение
В компании заявили, что не гарантируют наличие свободных мест, однако сделают все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику
Движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме
Напомним
Польские фермеры, которые блокируют дороги возле украинских пограничных пунктов пропуска, могут продлить свои протесты еще на месяц - до апреля.
Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд
Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезда из-за протестов фермеров, блокирующих дороги в Польше, пересесть на другие поезда при наличии билетов.
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