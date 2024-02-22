Укрзализныця позволит тем, кто опоздал на свой рейс из-за протестов в Польше, пересесть на другой поезд

В Польше "Укрзализныця" позволит пассажирам, которые не успели на свой рейс из-за заблокированных фермерами дорог, сесть на другой поезд по имеющимся билетам. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.

Детали

В компании объяснили, что в последнее время появилось очень много сообщений от пассажиров, которые на машинах и автобусах направляются к вокзалам, но не успевают на поезд из-за фермерских протестов по всей Польше.

Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс - заявили в "Укрзализныце"

Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит

Такая опция доступна для следующих поездов:

№768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль - Запорожье;



№52 Перемышль - Киев;



№716 Перемышль - Киев;



№706 Перемышль - Киев;



№90 Перемышль - Киев;



№94 Хелм - Харьков;



№24 Хелм - Киев;



№20 Хелм - Киев;



№120 Хелм - Днепр.



Дополнение

В компании заявили, что не гарантируют наличие свободных мест, однако сделают все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику

Движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме - подытожили в "Укрзализныце".

Напомним

Польские фермеры, которые блокируют дороги возле украинских пограничных пунктов пропуска, могут продлить свои протесты еще на месяц - до апреля.