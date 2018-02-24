Новий залізничний маршрут запустять з Києва до Приазов’я та Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає УНН.
“Забезпечуємо цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям. Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянська та низки районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України”, – зазначив Є.Кравцов.
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Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на березень 13 додаткових поїздів та додаткові рейси “Інтерсіті”.