Новый железнодорожный маршрут запустят из Киева на Приазовье и Донбасс

“Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским узбережжям. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины”, - отметил Е.Кравцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Укрзализныця” и General Electric заключили соглашение производства и модернизации локомотивов

Напомним, “Укрзализныця” назначила на март 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы “Интерсити”.