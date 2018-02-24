Новый железнодорожный маршрут запустят из Киева на Приазовье и Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. “Укрзализныця” назначила курсирование двогруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, передает УНН.
“Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским узбережжям. Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины”, - отметил Е.Кравцов.
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Напомним, “Укрзализныця” назначила на март 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы “Интерсити”.