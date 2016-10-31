"Укрзалізниця" внесла зміни до маршрутів низки поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” внесла зміни у розклади та маршрути окремих пасажирських поїздів для підвищення якості обслуговування пасажирів. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.
Так, замість поїзда № 781/782 сполученням Київ-Полтава курсуватиме поїзд № 719/720, маршрут якого подовжено до станції Харків та Вінниця. Таким чином час поїздки зменшиться з 5 годин 2 хвилин до 3 годин 31 хвилини і знижиться ціна з 94 грн до 83 грн.
Групи вагонів поїзда № 774/773 Київ – Кременчук тепер курсуватимуть в складі поїзда № 759/760 за маршрутом Київ – Бахмач – Кременчук.
Таким чином жителі Ромен, Талалаївки, Рубанки, Григорівки матимуть пряме сполучення з Києвом.
Також зазначається, що у зв'язку з цими змінами поїзд Бахмач – Кременчуг з 5 листопада 2016 року не курсуватиме.