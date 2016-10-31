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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 3424 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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"Укрзалізниця" внесла зміни до маршрутів низки поїздів

"Укрзалізниця" внесла зміни до маршрутів низки поїздів

Київ • УНН

 • 9903 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” внесла зміни у розклади та маршрути окремих пасажирських поїздів для підвищення якості обслуговування пасажирів. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Так, замість поїзда № 781/782 сполученням Київ-Полтава курсуватиме поїзд № 719/720, маршрут якого подовжено до станції Харків та Вінниця. Таким чином час поїздки зменшиться з 5 годин 2 хвилин до 3 годин 31 хвилини і знижиться ціна з 94 грн до 83 грн.

Групи вагонів поїзда № 774/773 Київ – Кременчук тепер курсуватимуть в складі поїзда № 759/760 за маршрутом Київ – Бахмач – Кременчук.

Таким чином жителі Ромен, Талалаївки, Рубанки, Григорівки матимуть пряме сполучення з Києвом.

Також зазначається, що у зв'язку з цими змінами поїзд Бахмач – Кременчуг з 5 листопада 2016 року не курсуватиме.

Українські Національні Новини

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