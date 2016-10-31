"Укрзализныця" внесла изменения в маршруты ряда поездов

Так, вместо поезда № 781/782 сообщение Киева с Полтавой будет осуществляться поездом № 719/720, маршрут которого продлен до станции Харьков и Винница соответственно. Таким образом время поездки уменьшится с 5 часов 2 минут до 3 часов 31 минуты и знизится цена с 94 грн до 83 грн.

Группы вагонов поезда № 774/773 Киев - Кременчуг теперь будет курсировать в составе поезда № 759/760 по маршруту Киев - Бахмач - Кременчуг. Таким образом жители Ромен, Талалаевки, Рубанки, Григорьевки будут иметь прямую связь с Киевом. В связи с этими изменениями поезд Бахмач - Кременчуг с 5 ноября 2016 г. не будет ходить.