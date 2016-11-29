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“Укрзалізниця” призначила новий регіональний експрес між Києвом і Кременчуком

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. “Укрзалізниця” вирішила призначити курсування нового поїзда категорії “регіональний експрес” між Києвом та Кременчуком, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Укрзалізниця” призначила новий регіональний експрес між Києвом і Кременчуком

“Для вирішення питання сполучення міста Кременчука з Києвом у ПАТ „Укрзалізниця“ було прийняте рішення призначити курсування нового поїзда категорії „Регіональний експрес“. Час руху з Києва до Кременчука складе орієнтовно 5 годин”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поїзд курсуватиме з 11 грудня. Наразі триває узгодження графіка руху. Після завершення розробки графіка розпочнеться продаж квитків.

Зазначимо, курсування поїзда №773/774, який сполучав Київ з Кременчуком, було припинено 4 листопада 2016 року у зв’язку з відсутністю технічних можливостей для продовження його курсування. Після скасування цього поїзда до теперішнього часу Кременчук із Києвом сполучається поїздом №759/760.

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