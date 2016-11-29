"Укрзализныца" назначила новый региональный экспресс между Киевом и Кременчугом

"Для решения вопроса сообщения города Кременчуга с Киевом в ПАО" Укрзализныця " было принято решение назначить курсирования нового поезда категории "Региональный экспресс ". Время движения из Киева в Кременчуг составит ориентировочно 5 часов ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд будет курсировать с 11 декабря. Сейчас идет согласование графика движения. После завершения разработки графика начнется продажа билетов.

Отметим, курсирование поезда №773 / 774, который соединял Киев с Кременчугом, было приостановлено 4 ноября 2016 года в связи с отсутствием технических возможностей для продолжения его следования. После отмены этого поезда до настоящего времени Кременчуг с Киевом сообщение осуществляется поездом №759 / 760.