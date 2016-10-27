"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Івано-Франківська
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд № 232/231 Запоріжжя — Івано-Франківськ. Про це повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, пише УНН-Центр.
Так, поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 28 жовтня та 4 листопада, зворотно з Івано-Франківська 29 жовтня, 5 листопада.
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Поїзд зупинятиметься в Дніпрі, П’ятихатках, Знам’янці, Козятині, Шепетівці, Здолбунові та Львові.