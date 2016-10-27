"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Ивано-Франковск
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 27 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет УНН-Центр.
Так, поезд будет отправляться из Запорожья 28 октября и 4 ноября, обратно из Ивано-Франковска 29 октября, 5 ноября.
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Поезд будет останавливаться в Днепре, Пятихатках, Знаменке, Казатине, Шепетовке, Здолбунове и Львове.