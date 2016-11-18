“Укрзалізниця” призначила 4 додаткові поїзди на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На новорічні свята “Укрзалізниця” призначила чотири додаткові поїзди та збільшила періодичність курсування 5 цілорічних поїздів. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“На свята компанія вже призначила 4 додаткові поїзди на 12 рейсів у західному та одеському напрямках, а також збільшила періодичність курсування 5 цілорічних поїздів”, — сказано в повідомленні.
Так, у період з 24 по 31 грудня 2016 року наразі призначені такі додаткові поїзди:
1. №191/192 Київ — Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня.
2. №197/198 Київ — Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня.
3. №206/205 Миколаїв — Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30, 31 грудня.
4. №223/224 Київ — Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Одеси — 30 грудня.
Крім того, для зручності пасажирів та задоволення попиту на перевезення в передноворічний період Укрзалізниця збільшила періодичність курсування 5 популярних цілорічних поїздів, а саме:
1. №63/64 Дніпро — Кривий Ріг — Одеса, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, зворотно з Одеси — 25, 27, 29 та 31 грудня.
2. №134/133 Миколаїв — Івано-Франківськ, відправлення з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня та 1 січня.
3. №136 Одеса — Чернівці, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, із Чернівців — 25, 27, 29, 31 грудня та 1 січня.
4. №148 Одеса — Київ, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, з Києва — 25, 27, 29, 31 грудня.
5. №95/96 Черкаси — Львів, здійснить рейс з Черкас 30 грудня, зі Львова — 31 грудня.
Квитки на додаткові поїзди та додаткові рейси цілорічних поїздів вже доступні на офіційному онлайн-сервісі Укрзалізниці з продажу та бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.