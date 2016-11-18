"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда на новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На новогодние праздники "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда и увеличила периодичность курсирования 5 круглогодичных поездов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
"На праздники компания уже назначила 4 дополнительных поезда на 12 рейсов в западном и одесском направлениях, а также увеличила периодичность курсирования 5 круглогодичных поездов", - говорится в сообщении.
Так, в период с 24 по 31 декабря 2016 года назначены такие дополнительные поезда:
1. №191/192 Киев - Львов отправлением из Киева 29, 30, 31 декабря.
2. №197/198 Киев - Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря.
3. №206/205 Николаев - Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30, 31 декабря.
4. №223/224 Киев - Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, из Одессы - 30 декабря.
Кроме того, для удобства пассажиров и удовлетворения спроса на перевозки в предновогодний период Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 5 популярных круглогодичных поездов, а именно:
1. №63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, отправление из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, обратно из Одессы - 25, 27, 29 и 31 декабря.
2. №134/133 Николаев - Ивано-Франковск отправлением из Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, обратно 27, 28, 30, 31 декабря и 1 января.
3. №136 Одесса - Черновцы, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря, из Черновцов - 25, 27, 29, 31 декабря и 1 января.
4. №148 Одесса - Киев, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, из Киева - 25, 27, 29, 31 декабря.
5. №95/96 Черкассы - Львов, осуществит рейс из Черкасс 30 декабря, из Львова - 31 декабря.
Билеты на дополнительные поезда и дополнительные рейсы круглогодичных поездов уже доступны на официальном онлайн-сервисе Укрзализныци по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.