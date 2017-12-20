Укрзалізниця представила план реалізації інвестиційних проектів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. План інвестиційних проектів Укрзалізниці стосується, насамперед, розвитку вантажних перевезень та передбачає два напрямки: оновлення рухомого складу та будівництво нових вантажних вагонів. Про це повідомив на засіданні уряду в.о голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.
"Інвестпроекти Укрзалізниці направлені на розвиток вантажних перевезень та передбачають 2 напрямки: оновлення тягорухомого складу та будівництво нових вантажних вагонів", - зауважив Є.Кравцов.
Як він уточнив, загальна вартість усіх інвестиційних проектів - 18 млрд грн. Більшу частину коштів компанія планує освоїти у 2018-му та на початку 2019 року.
За словами Є.Кравцова, перший етап виконання програми принесе Укрзалізниці 845 млн грн додаткових прибутків на рік.
"Будівництво і закупівля нових вагонів буде відбуватись спільно з ЄБРР. Загальна кількість вагонів – 10 тисяч (майже половина всього наявного парку вагонів УЗ)", - додав він.
Також план інвестпроектів передбачає відновлення інфраструктури, зокрема відновлення сполучення зі східними регіонами.
В.о. голови правління Укрзалізниці додав, що загальний щорічний економічний ефект від реалізації цих інвестпроектів становить 2,4 млрд грн на рік.
Нагадаємо, зі слів очільника уряду В.Гройсмана, динаміка зростання ВВП у 2018 році залежить від Укрзалізниці.