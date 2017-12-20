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Укрзализныця представила план реализации инвестиционных проектов

Укрзализныця представила план реализации инвестиционных проектов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. План инвестиционных проектов Укрзализныци касается, прежде всего, развития грузовых перевозок и предусматривает два направления: обновление подвижного состава и строительство новых грузовых вагонов. Об этом сообщил на заседании правительства и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.

"Инвестпроекты Укрзализныци направлены на развитие грузовых перевозок и предусматривают 2 направления: обновление тягоподвижного состава и строительство новых грузовых вагонов", - отметил Е.Кравцов.

Как он уточнил, общая стоимость всех инвестиционных проектов - 18 млрд грн. Большую часть средств компания планирует освоить в 2018-м и в начале 2019 года.

По словам Е.Кравцова, первый этап выполнения программы принесет Укрзализныци 845 млн грн дополнительных доходов в год.

"Строительство и закупка новых вагонов будет происходить совместно с ЕБРР. Общее количество вагонов - 10 тысяч (почти половина всего имеющегося парка вагонов УЗ)", - добавил он.

Также план инвестпроектов предусматривает восстановление инфраструктуры, включая восстановление сообщения с восточными регионами.

И.о. главы правления Укрзализныци добавил, что общий ежегодный экономический эффект от реализации этих инвестпроектов составляет 2,4 млрд грн в год.

Напомним, по словам главы правительства В.Гройсмана, динамика роста ВВП в 2018 году зависит от Укрзализныци.

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