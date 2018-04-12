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"Укрспирт" закликав правоохоронців посилити боротьбу із "лівим" спиртом

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Державне підприємство "Укрспирт" звернулося до правоохоронних органів з приводу безперешкодного продажу в Інтернеті нелегального алкоголю. Про це у своєму авторському блозі написав виконуючий обов'язки директора ДП "Укрспирт" Юрій Лучечко, передає УНН.

Він розповів, що український інтернет-простір рясніє оголошеннями про продаж “лівого” спирту.

“На вихідних промоніторив особисто мережу: понад 20 сайтів та дошок оголошень типу ОLX, Prom.ua , All.biz та інші пропонують „лівак“. Логістика теж проста — „Нова Пошта“, „Інтайм“, „Делівері“, „Нічний експрес“ тощо. Можна легко замовити та отримати алкоголь через інтернет. Все дуже просто у тіньових ділків, вони навіть не ховаються”, — розповів Лучечко.

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В.о. директора ДП переконаний, що алкоголь має продаватися виключно у торгових мережах, з рук продавця у руки покупця.

“Обов’язково має бути запроваджена електронна акцизна марка із застосуванням сучасної технології блокчейн. Аби кожен, хто купує алкоголь, мав можливість визначити походження придбаної пляшки”, — додав він.

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Також, за словами Лучечка, відповідальність продавця за продаж неякісного та нелегального спиртного має бути посилена.

“Продавець контрафакту має відповідати своїм майном та більш суворими термінами покарання. А у випадках, коли отруєння привело до смертельних випадків, має бути пожиттєвий термін ув’язнення”, — написав Лучечко і додав, що ДП “Укрспирт” чекає на реакцію правоохоронців щодо безперешкодної інтернет-торгівлі сурогатним алкоголем.

Нагадаємо, напередодні журналісти редакції УНН спробували придбати алкоголь в Інтернет-магазині. Мова про горілку “Пшенична” у тетрапаках, яку насправді офіційні виробники у таку тару не фасують.

Менеджер онлайн-магазину "Vodka Jelzin“ввічливо пояснив, що дану продукцію “компанія” продає виключно великими обсягами, в тетрапаках. За його словами, горілку виробляє завод, розташований в місті Олександрія, Кіровоградської області. При цьому, назву заводу менеджер “компанії” не уточнив, але додав, що горілку можна доставити виключно транспортною компанією — “Нова пошта”, “Делівері” або “Міст Експерес”.

Також, менеджер інтернет-ресурсу запропонував УНН скористатися знижкою на продукцію в залежності від того, яка кількість горілки замовляється: 10 літрів — 300 грн, від 30 літрів — по 290 грн за кожні 10 літрів.

Також нагадаємо, що в Україні рекордно впали обсяги виробництва легальної горілки. 

І, за словами голови ради директорів Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, на стагнацію легального ринку спиртних напоїв влада не зважає вже не перший рік. Державні бюджети тим часом щорічно недоотримують від 9 до 12 млрд грн

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