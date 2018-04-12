"Укрспирт" призвал правоохранителей усилить борьбу с "левым" спиртом

Он рассказал, что украинское интернет-пространство пестрит объявлениями о продаже "левого" спирта.

"На выходных промониторил лично сеть: более 20 сайтов и досок объявлений типа ОLX, Prom.ua, All.biz и другие предлагают "левак". Логистика тоже проста - "Новая Почта", "Интайм", "Деливери", "Ночной экспресс" и другие. Можно легко заказать и получить алкоголь через интернет. Все очень просто у теневых дельцов, они даже не скрываются", - рассказал Лучечко.

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И.о. директора ГП убежден, что алкоголь должен продаваться исключительно в торговых сетях, из рук продавца в руки покупателя.

"Обязательно должна быть введена электронная акцизная марка с применением современной технологии блокчейн. Чтобы каждый, кто покупает алкоголь, имел возможность определить происхождение приобретенной бутылки", - добавил он.

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Также, по словам Лучечко, ответственность продавца за продажу некачественного и нелегального спиртного должна быть усилена.

"Продавец контрафакта должен отвечать своим имуществом и более строгими сроками наказания. А в случаях, когда отравление привело к смертельным случаям, должен быть пожизненный срок заключения", - написал Лучечко и добавил, что ГП "Укрспирт" ждет реакции правоохранителей относительно беспрепятственной интернет-торговли суррогатным алкоголем.

Напомним, накануне журналисты редакции УНН попытались приобрести алкоголь в Интернет-магазине. Речь о водке "Пшеничная" в тетрапаках, которую на самом деле официальные производители в такую ​​тару не фасуют.

Менеджер онлайн-магазина "Vodka Jelzin" вежливо объяснил, что данную продукцию "компания" продает исключительно большими объемами, в тетрапаках. По его словам, водку производит завод, расположенный в городе Александрия, Кировоградской области. При этом, название завода менеджер "компании" не уточнил, но добавил, что водку можно доставить только транспортной компанией - "Новая почта", "Деливери" или "Мост Експерес".

Также, менеджер интернет-ресурса предложил УНН воспользоваться скидкой на продукцию в зависимости от того, какое количество водки заказывается 10 литров - 300 грн, от 30 литров - по 290 грн за каждые 10 литров.

Также напомним, что в Украине рекордно упали объемы производства легальной водки.

И, по словам председателя совета директоров Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, на стагнацию легального рынка спиртных напитков власть не обращает внимания уже не первый год. Государственные бюджеты между тем ежегодно недополучают от 9 до 12 млрд грн.