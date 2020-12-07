“Укрспецекспорт” готовий ініціювати судову експертизу по звинуваченнях СБУ у держзраді

В “Укрспецекспорті” переконують, що справа СБУ штучно “дотягнута” до кваліфікації "держзрада", оскільки лише ця стаття Кримінального кодексу - у їхній компетенції, і лише так вони можуть втручатися у фінансово-господарську діяльність.

“Занепокоєння викликає той факт, що СБУ не лише помилилася у фактичних даних, а й всупереч їм ініціювала гучну статтю Кримінального кодексу України "державна зрада“. Це очевидно пояснюється виключно тим, що лише ця стаття ККУ може розслідуватися в рамках компетенції СБУ. Тому фабула "дотягувалася“ до кваліфікації у будь-який спосіб”, — зазначили в “Укрспецекспорті”.

Загалом в держкомпанії розцінюють дії СБУ як спробу переділити ринок або вплинути на кадрову політику.

“Подібні сценарії використовуються тоді, коли відбувається переділ ринку або ж в силовий метод намагаються впливати на кадрову політику компанії. У зв’язку з чим ДК "Укрспецекспорт“ наполегливо рекомендує всім зацікавленим і причетним особам утриматися від будь-яких рішень і заяв до моменту підтвердження або спростування версій СБУ”, — зазначили в компанії.

Спростувати дані СБУ може судова експертиза, яку “Укрспецекспорт” готовий самостійно ініціювати, оскільки побоюється, що правоохоронці будуть з цим тягнути.

“Розставити всі крапки над "І“ допоможе судова експертиза. І з огляду на те, що СБУ буде найменше зацікавлена в її проведенні в максимально стислі терміни, державна компанія "Укрспецекспорт“ ймовірно буде самостійно ініціювати її проведення в рамках наданих законом прав на захист”, — наголосили в “Укрспецекспорті”.

Нагадаємо, в день призначення нового керівника “Укроборонпрому” СБУ провела обшуки в ДК “Укрспецекспорт”, звинувативши посадовців у держзраді. Водночас дії СБУ вважають “комерційними” і такими, що направлені на перерозподіл фінансових потоків.