Баканов провів обшуки в "Укроборонпромі", щоб повернути фінансові потоки - Бутусов

"У день призначення нового директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва в офіс компанії зайшли з обшуком співробітники СБУ разом зі спецназом "Альфа". Як повідомляють джерела Цензор.Нет, мета обшуку - вилучення документації по контрактам з низкою країн Азії, з якими військово-технічне співробітництво все ще приносить державі чималі кошти (як не дивно при відсутності політики ОПК). А насправді за цим стоїть чергова спроба переділу фінансових потоків і повного відсторонення заступника директора "Укроборонпрому" Михайла Морозова - довіреної особи Айвараса Абромавічуса від контролю військового експорту", - написав він.

Бутусов зазначив, що в 2019-му колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Айварасу Абромавічусу завдяки прямому контакту з президентом Володимиром Зеленським вдалося сконцентрувати повний контроль за всіма підприємствами - спецекспортерами військової техніки. Всі ці компанії раніше працювали під повним контролем СБУ, за участю розвідок. Також Абромавічус відсторонив від виконання функцій служби внутрішньої безпеки концерну співробітників СБУ. Сенс цього рішення, на думку журналіста, усунути СБУ від потоків.

"Розщеплювати які сбушники звикли через доступ до всіх внутрішніх справ. На внутрішню безпеку Абромавічус поставив колишнього співробітника Нацполіціі Костянтина Бушуєва - представника "конкуруючої фірми". Зрозуміло, ці заходи викликали невдоволення у низки керівних співробітників СБУ, які звикли отримувати свій корупційний відсоток від операцій концерну. Тому, після того як Абромавічус пішов з концерну на тиху спокійну посаду в Ощадбанку, в СБУ пояснили Баканову, що треба повернути собі важливу статтю надходжень кеша в контору", - прокоментував Бутусов.

Нагадаємо, в ДК "Укрспецекспорт" обшуки СБУ пов'язують з переділом ринку. Там розповіли, що напередодні відкриття кримінальної справи "посунули" з ринку компанію, яка з часів президента Януковича займала монопольне положення на ринку поставок військової техніки.