Переділ ринку та зміна кадрів: в “Укрспецекспорті” натякнули на причини обшуків СБУ

Зокрема в держкомпанії назвали неадекватними дії СБУ, яка для виїмки архівних документів залучила спецпризначенців “Альфа”, які борються з терористами.

“Одразу відзначимо, що жодних терористів в приміщеннях державної компанії не спостерігалось, а відтак характер і спосіб проведення слідчих дій явно не відповідав реальній загрозі безпеки країни, яку намагалося продемонструвати СБУ. Складно сказати, у чому зацікавленість слідства була більше: вилучити необхідні документи для перевірки своїх суб’єктивних даних або ж створити громадський і геополітичний резонанс”, — прокоментували в ДК “Укрспецекспорт”.

Там звернули увагу, що дозвіл на обшук СБУ отримала ще 18 листопада, однак реалізувала його лише через два тижні, саме в день призначення нового керівника концерну “Укроборонпром”.

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Під час обшуку СБУ не фіксувала всі свої дії на відео, як того вимагає закон, а також безвідповідально надала доступ цивільним особам до стратегічних оборонних об’єктів та державної таємниці.

“Подібні сценарії використовуються тоді, коли відбувається переділ ринку або ж в силовий метод намагаються впливати на кадрову політику компанії. У зв’язку з чим ДК "Укрспецекспорт" наполегливо рекомендує всім зацікавленим і причетним особам утриматися від будь-яких рішень і заяв до моменту підтвердження або спростування версій СБУ. Сьогодні, підкреслимо, ці домисли та роздуми не підтверджені ані реальними фактами, ані проведеною експертизою. СБУ таку не призначала, як і не проявляла до цього ініціативи отримати архівні документи ДК "Укрспецекспорт" у звичайний спосіб, не блокуючи при цьому роботу компанії під виглядом розкриття неабиякої державної зради. Надлишковий пафос процесу спостерігається і в спробі "домалювати“ збитки державі, які начебто виявила СБУ. В ухвалі суду повідомляється про начебто збиток у 36 млн доларів, а на сайті Служби безпеки ця сума вже "округлюється“ до 100 млн доларів”, — наголосили в ДК “Укрспецекспорт”.

По суті пред’явлених претензій в державній компанії зазначили, що вони прямо протирічать дійсності, а відкрита кримінальна справа за фактом “державної зради” пояснюється виключно обмеженою компетенцією СБУ.

“Занепокоєння викликає той факт, що СБУ не лише помилилося у фактичних даних, а й всупереч їм ініціювала гучну статтю Кримінального кодексу України "державна зрада“. Це очевидно пояснюється виключно тим, що лише ця стаття ККУ може розслідуватися в межах компетенції СБУ. Тому фабула "дотягувалася“ до кваліфікації у будь-який спосіб”, — наголосили в ДК “Укрспецекспорт”.

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У компанії розповіли, що події, у яких СБУ угледіла підривну діяльність, охоплюють період квітня-червня 2020 року. Тоді ДК “Укрспецекспорт” взяла участь в тендері Сухопутних військ Пакистану на закупівлю запчастин до танків Т-80 УД і “Аль-Халід”. Вперше з 2016 року ДК “Укрспецекспорт” усунула з тендеру компанію-посередника, яка з часів експрезидента Віктора Януковича монопольно представляла інтереси української державної компанії, формуючи при цьому власну цінову політику. Замість монопольної компанії було залучено декілька агентів, а участь у тендері на закупівлю запчастин до танків Т-80 УД і “Аль-Халід" було доручено компанії “Raviana Pakistan Private Ltd”. Саме останню СБУ вирішила звинуватити у підривній діяльності (і ймовірно прибрати з ринку — ред.) за те, що вона виграла лише три з шести вказаних тендерів.

У ДК “Укрспецекспорт” зазначили, що цей тендер взагалі супроводжувався дивними обставинами, за яких щоразу Україну витісняли та намагалися створити неприйнятні умови, попри те, що саме Україна є оригінальним постачальником необхідних Пакистану запчастин.

“Після програшу половини тендерів представник державної компанії "Укрспецекспорт“ в особі компанії "Raviana Pakistan Private Ltd“ негайно подав апеляції, у яких пакистанську сторону орієнтував на тому, що Swiss One не зможе постачати якісну продукцію, на відміну від оригінального виробника України, що позначиться на експлуатації пакистанської військової техніки. Однак рішення організатора тендера було незмінним. Паралельно з цим організатор змінив умови тендера, чим ще більше став утискати інтереси України. Всупереч усталеній практиці оплачувати товар в три транші (20% — аванс, 70% — за фактом відвантаження і 10% за фактом приймання) відтепер не передбачалося авансів, а була лише 100% оплата за фактом приймання, що було категорично неприйнятно для України.

Попри зміни тендерних вимог і внесення до них завідомо невигідних для України умов постачання і оплати, керівництво ДК "Укрспецекспорт“ все ж прийняло рішення продовжити участь в тендерах для того, щоб мінімізувати ризик втрати ринку на користь конкурентів. При цьому розраховувалося на порозуміння і компроміс з пакистанською стороною. У червні "Raviana Pakistan Private Ltd“ повторно звернулася до організаторів тендерів з проханням переглянути умови і повернутися до усталеної практики закупівель. Однак пропозиції не були прийняті. Пакистанська сторона запропонувала "Raviana Pakistan Private Ltd“ в терміновому порядку підписати виграні контракти на суму 15 млн доларів на умовах, які були занадто ризикованими для ДК "Укрспецекспорт“ і створювали небезпечний прецедент. В умовах напружених відносин, недотримання інтересів України і всіляких утисків, в ДК "Укрспецекспорт“ прийняли рішення вийти з переговорів і відмовитися від підписання контрактів”, — розповіли в ДК “Укрспецекспорт".

Одночасно з виходом з переговорів ДК “Укрспецекспорт” направила скаргу на організатора тендеру для притягнення до відповідальності винних у зриві контракту посадових осіб Головного управління закупівель Сухопутних військ Пакистану, а також збереження тендерних бюджетів на 2021 рік. Скарга мала позитивне для України рішення. І вже в листопаді під час свого візиту до України начальник логістики Сухопутних військ Пакистану змінив свою думку і визнав, що наша країна може мати окремий статус оригінального постачальника по більшості номенклатури, у зв’язку з чим в наступному році планується участь України в тендерах Пакистану за спрощеною системою, без проведення тендерів і дискредитування оригінального виробника конкурентами.

“Вищенаведене свідчить про те, що ніякого збитку Україна не зазнала від того, що не погодилася на неприйнятні для нашої держави умови. Натомість відстоювання національних інтересів і репутації, аж до відмови від контрактів, дало можливість Україні в наступному році брати участь в пакистанських тендерах зі збереженими бюджетами, але вже на прийнятних умовах. Це означає, що претензії СБУ не лише не містять об’єктивних даних, а й, як це не дивно, прямо протилежні їм. Зокрема не відповідають дійсності припущення СБУ, що "Raviana Pakistan Private Ltd“ "зливала“ тендери конкурентам України, серед яких Swiss One. Все було з точністю навпаки. "Raviana Pakistan Private Ltd“, діючи за вказівкою ДК "Укрспецекспорт“, докладала максимум зусиль для того, аби Swiss One зі своїми сумнівними поставками не стояла в одному ряду з оригінальним виробництвом України. Це підтверджує і наявна у відкритому доступі службова записка, датована липнем 2020 року, де чітко і зрозуміло сказано, що "Raviana Pakistan Private Ltd“ вказувала організаторам тендеру на неможливість конкурентами України якісно виконати умови тендерів, що врешті так і сталося”, — наголосили в ДК “Укрспецекспорт”.

Також там додали, що будуть ініціювати проведення судової експертизи на предмет відсутності збитків держави, оскільки переконані, що СБУ буде затягувати з її призначенням.