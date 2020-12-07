Передел рынка и смена кадров: в "Укрспецэкспорте" намекнули на причины обысков СБУ

В частности в госкомпании назвали неадекватными действия СБУ, для выемки архивных документов привлекшей спецназовцев "Альфа", которые борются с террористами.

"Сразу отметим, что никаких террористов в помещениях государственной компании не наблюдалось, а затем характер и способ проведения следственных действий явно не соответствовал реальной угрозе безопасности страны, которую пыталось продемонстрировать СБУ. Сложно сказать, в чем заинтересованность следствия была больше: изъять необходимые документы для проверки своих субъективных данных или создать общественный и геополитический резонанс", - прокомментировали в ГК "Укрспецэкспорт".

Там обратили внимание, что разрешение на обыск СБУ получила еще 18 ноября, однако реализовала его только через две недели, как раз в день назначения нового руководителя концерна "Укроборонпром".

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Во время обыска СБУ не фиксировала все свои действия на видео, как того требует закон, а также безответственно предоставила доступ гражданским лицам к стратегическим оборонительным объектам и государственной тайны.

"Подобные сценарии используются тогда, когда происходит передел рынка или в силовой метод пытаются влиять на кадровую политику компании. В связи с чем ГК "Укрспецэкспорт" настоятельно рекомендует всем заинтересованным и причастным лицам воздержаться от каких-либо решений и заявлений до момента подтверждения или опровержения версий СБУ. Сегодня, подчеркнем, эти домыслы и размышления не подтверждены ни реальными фактами, ни проведенной экспертизой. СБУ таковую не назначала, как и не проявляла до этого инициативы получить архивные документы ГК "Укрспецэкспорт" в обычный способ, не блокируя при этом работу компании под видом раскрытия изрядной государственной измены. Избыточный пафос процесса наблюдается и в попытке "дорисовать" убытки государству, которые якобы обнаружила СБУ. В постановлении суда сообщается о якобы убытке в 36 млн долларов, а на сайте Службы безопасности эта сумма уже "округляется" до 100 млн долларов", - отметили в ГК "Укрспецэкспорт".

По сути предъявленных претензий в государственной компании отметили, что они прямо противоречат действительности, а возбужденное уголовное дело по факту "государственной измены" объясняется исключительно ограниченной компетенцией СБУ.

"Беспокойство вызывает тот факт, что СБУ не только ошиблась в фактических данных, но и вопреки им инициировала громкую статью Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Это очевидно объясняется исключительно тем, что только эта статья УК может расследоваться в рамках компетенции СБУ. Поэтому фабула "дотягивалась" в квалификации в любой способ", - отметили в ГК "Укрспецэкспорт".

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В компании рассказали, что события, в которых СБУ усмотрела подрывную деятельность, охватывают период апреля-июня 2020 года. Тогда ГК "Укрспецэкспорт" приняла участие в тендере Сухопутных войск Пакистана на закупку запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид". Впервые с 2016 года ГК "Укрспецэкспорт" устранила из тендера компанию-посредника, которая со времен экс-президента Виктора Януковича монопольно представляла интересы украинской государственной компании, формируя при этом собственную ценовую политику. Вместо монопольной компании были привлечены несколько агентов, а участие в тендере на закупку запчастей к танкам Т-80 УД и "Аль-Халид" было поручено компании "Raviana Pakistan Private Ltd". Именно последнюю СБУ решила обвинить в подрывной деятельности (и вероятно убрать с рынка - ред.) за то, что она выиграла только три из шести указанных тендеров.

В ГК "Укрспецэкспорт" отметили, что этот тендер вообще сопровождался странными обстоятельствами, при которых каждый раз Украину вытесняли и пытались создать неприемлемые условия, несмотря на то, что именно Украина является оригинальным поставщиком необходимых Пакистану запчастей.

"После проигрыша половины тендеров представитель государственной компании "Укрспецэкспорт" в лице компании "Raviana Pakistan Private Ltd" немедленно подал апелляции, в которых пакистанскую сторону ориентировал на то, что Swiss One не сможет поставлять качественную продукцию, в отличие от оригинального производителя Украины, что скажется на эксплуатации пакистанской военной техники. Однако решение организатора тендера было неизменным. Параллельно с этим организатор изменил условия тендера, чем еще больше стал притеснять интересы Украины. Вопреки сложившейся практике оплачивать товар в три транша (20% - аванс, 70% - по факту отгрузки и 10% по факту приемки) отныне не предполагалось авансов, а была только 100% оплата по факту приемки, что было категорически неприемлемо для Украины.

Несмотря на изменения тендерных требований и внесение в них заведомо невыгодных для Украины условий поставки и оплаты, руководство ГК "Укрспецэкспорт" все же приняло решение продолжить участие в тендерах для того, чтобы минимизировать риск потери рынка в пользу конкурентов. При этом рассчитывалось на понимание и компромисс с пакистанской стороной. В июне "Raviana Pakistan Private Ltd" повторно обратилась к организаторам тендеров с просьбой пересмотреть условия и вернуться к устоявшейся практике закупок. Однако предложения не были приняты. Пакистанская сторона предложила "Raviana Pakistan Private Ltd" в срочном порядке подписать выигранные контракты на сумму 15 млн долларов на условиях, которые были слишком рискованными для ГК "Укрспецэкспорт" и создавали опасный прецедент. В условиях напряженных отношений, несоблюдения интересов Украины и всевозможных притеснений, в ГК "Укрспецэкспорт" приняли решение выйти из переговоров и отказаться от подписания контрактов", - рассказали в ГК "Укрспецэкспорт".

Одновременно с выходом из переговоров ГК "Укрспецэкспорт" направила жалобу на организатора тендера для привлечения к ответственности виновных в срыве контракта должностных лиц Главного управления закупок Сухопутных войск Пакистана, а также сохранения тендерных бюджетов на 2021 год. Жалоба имела положительное для Украины решение. И уже в ноябре во время своего визита в Украину начальник логистики Сухопутных войск Пакистана изменил свое мнение и признал, что наша страна может иметь отдельный статус оригинального поставщика по большинству номенклатуры, в связи с чем в следующем году планируется участие Украины в тендерах Пакистана по упрощенной системе, без проведения тендеров и дискредитации оригинального производителя конкурентами.

"Вышесказанное свидетельствует о том, что никакого ущерба Украина не претерпела от того, что не согласилась на неприемлемые для нашего государства условия. При этом отстаивание национальных интересов и репутации, вплоть до отказа от контрактов, позволило Украине в следующем году участвовать в пакистанских тендерах с сохранившимися бюджетами, но уже на приемлемых условиях. Это означает, что претензии СБУ не только не содержат объективных данных, но и, как это ни странно, прямо противоположны им. В частности, не соответствуют действительности предположения СБУ, что "Raviana Pakistan Private Ltd" "сливала" тендеры конкурентам Украины, среди которых Swiss One. Все было с точностью наоборот. "Raviana Pakistan Private Ltd", действуя по указанию ГК "Укрспецэкспорт", прилагала максимум усилий для того, чтобы Swiss One со своими сомнительными поставками не стояла в одном ряду с оригинальным производством Украины. Это подтверждает и имеющаяся в открытом доступе служебная записка, датированная июлем 2020 года, где четко и понятно сказано, что "Raviana Pakistan Private Ltd" указывала организаторам тендера на невозможность конкурентами Украины качественно выполнить условия тендеров, что в конце концов так и произошло", - отметили в ГК "Укрспецэкспорт".

Также там добавили, что будут инициировать проведение судебной экспертизы на предмет отсутствия убытков государства, поскольку убеждены, что СБУ будет затягивать с ее назначением.