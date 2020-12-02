Бюро економічної безпеки повинно замінити собою низку підрозділів СБУ – Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Під час засідання фракції “Слуги народу” обговорювали яким чином ліквідувати економічні підрозділи Служби безпеки України та як ті завдання, які зараз виконуються, перейдуть до Бюро економічної безпеки безперешкодно для безпеки держави. Про це повідомив журналістам народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.
“Рішення ніякі не приймалися сьогодні на засіданні фракції, ми обговорювали питання, які є нагальними на сьогодні...обговорювали зміст деяких законопроектів. Зараз колеги залишилися обговорювати зміст бюджету з міністром фінансів, з прем’єр-міністром...також доповідав про закон про Службу безпеки України...”, — сказав Гетманцев.
Він нагадав, що суть створення Бюро економічної безпеки полягає в тому, що це орган, який повинен замінити собою економічні підрозділи Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і ліквідувати податкову міліцію.
“Є певні питання в яких формах, і яким чином ми повинні з вами ліквідувати підрозділи Служби безпеки України, яким чином ті завдання, які зараз виконуються перейдуть до Бюро економічної безпеки безперешкодно для безпеки держави і це, що ми, власне кажучи зараз обговорювали й продовжено консультації напевне завтра й післязавтра”, — розповів Гетманцев.
Нагадаємо, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін заявив, що законопроєкт “Про Бюро фінансових розслідувань” не вирішує основну проблему: дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронних органів, крім того замість обіцяного незалежного органу фіскальної служби, нове Бюро буде залежати від уряду та міністра фінансів.