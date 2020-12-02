Бюро економічної безпеки повинно замінити собою низку підрозділів СБУ – Гетманцев

“Рішення ніякі не приймалися сьогодні на засіданні фракції, ми обговорювали питання, які є нагальними на сьогодні...обговорювали зміст деяких законопроектів. Зараз колеги залишилися обговорювати зміст бюджету з міністром фінансів, з прем’єр-міністром...також доповідав про закон про Службу безпеки України...”, — сказав Гетманцев.

Він нагадав, що суть створення Бюро економічної безпеки полягає в тому, що це орган, який повинен замінити собою економічні підрозділи Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і ліквідувати податкову міліцію.

“Є певні питання в яких формах, і яким чином ми повинні з вами ліквідувати підрозділи Служби безпеки України, яким чином ті завдання, які зараз виконуються перейдуть до Бюро економічної безпеки безперешкодно для безпеки держави і це, що ми, власне кажучи зараз обговорювали й продовжено консультації напевне завтра й післязавтра”, — розповів Гетманцев.

Нагадаємо, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін заявив, що законопроєкт “Про Бюро фінансових розслідувань” не вирішує основну проблему: дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронних органів, крім того замість обіцяного незалежного органу фіскальної служби, нове Бюро буде залежати від уряду та міністра фінансів.