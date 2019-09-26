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Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань не вирішує проблему дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронців

Київ • УНН

 • 14957 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Законопроєкт “Про Бюро фінансових розслідувань” не вирішує основну проблему: дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронних органів, крім того замість обіцяного незалежного органу фіскальної служби, нове Бюро буде залежати від уряду та міністра фінансів. Так прокоментував зареєстровані у парламенті проєкти законів №1208 та №1208-2 “Про Бюро фінансових розслідувань” доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін у своєму блозі, передає УНН.

Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань не вирішує проблему дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронців

Експерт з оподаткування зазначив, що в України необхідно створити єдине відомство, яке сконцентрує функцію упередження та розслідування економічних злочинів й поєднає в єдину систему інформаційні бази Податкової і Митної служб, Служби фінансового моніторингу, Служби фінансового аудиту та Служби фінансових розслідувань.

“Ухвалення зареєстрованих на сайті парламенту законопроєктів “Про Бюро фінансових розслідувань” негативно вплине на бізнес та громадян, адже новий фіскальний орган матиме виключно каральну функцію та буде залежати від уряду чи міністра фінансів. Крім того, законопроєкт не передбачає конкурсу на посаду керівника, не створює законодавчого обмеження іншим правоохоронним органам займатись протидією злочинам у сфері публічних фінансів, контролю тощо. Поєднання відомств також дозволить оптимізувати штат, а значить і витрати державного бюджету на утримання. А ще важливіше – залишити на службі виключно високопрофесійних спеціалістів. Тільки у такому випадку новостворений орган зможе оперативно попереджувати і якісно розслідувати економічні злочини”, – пояснив він.

Як альтернативу парламентським законопроєктам Гмирін запропонував народним депутатам створити новий державний нейтральний і максимально незалежний орган, який буде контролювати парламент, наглядова рада та суспільство.

“Координувати та регулювати нову незалежну Державну Службу доходів (назва – не важлива) повинна Рада національної безпеки та оборони, яку очолює Президент України. Діяльність нового фіскального відомства повинна бути максимально незалежною від органів державної влади, прокуратури, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб. Контроль за діяльністю Служби повинен здійснювати парламент та спеціально створена при Службі наглядова громадська рада. Для розслідування можливих правопорушень співробітників Служби досить вже чинних антикорупційних органів НАБУ і ДБР – вони можуть ефективно справлятися з такими викликами, як перевищення службових повноважень, корупція, недбалість співробітників”, – наголосів він.

Гмирін додав, що одночасно зі створенням нової Державної служби доходів повинні відбуватися зміни у законодавстві: зниження податків, проведення податкової амністії і реальна боротьба з корупцією.

“Необхідно повернути довіру громадян до податкової системи. Сьогодні рівень довіри до влади – максимальний. І цей кредит довіри може дати поштовх на якісне проведення реформ для громадян, а не окремих груп”, – додав він.

Раніше на сайті Верховної Ради був зареєстрований Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань №1208 Як альтернативу депутати зареєстрували Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань № 1208-2. При цьому експертна спільнота зазначає, що в альтернативному законопроекті залишилися всі ті ж недоліки.

Нагадаємо, 5 вересня на Ukraine Tax Form народні депутати та експертна спільнота підтримали представлену Гмиріним програму реформи податкової системи.

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