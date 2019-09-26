Законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань не вирішує проблему дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронців

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Законопроєкт “Про Бюро фінансових розслідувань” не вирішує основну проблему: дублювання функції розслідування економічних злочинів для інших правоохоронних органів, крім того замість обіцяного незалежного органу фіскальної служби, нове Бюро буде залежати від уряду та міністра фінансів. Так прокоментував зареєстровані у парламенті проєкти законів №1208 та №1208-2 “Про Бюро фінансових розслідувань” доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін у своєму блозі, передає УНН.