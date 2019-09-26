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Законопроект о Бюро финансовых расследований не решает проблему дублирования функции расследования экономических преступлений для других правоохранителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Законопроект “О Бюро финансовых расследований” не решает основную проблему: дублирование функции расследования экономических преступлений для других правоохранительных органов, кроме того вместо обещанного независимого органа фискальной службы, новое Бюро будет зависеть от правительства и министра финансов. Так прокомментировал зарегистрированные в парламенте проекты законов №1208 и №1208-2 “О Бюро финансовых расследований” доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин в своем блоге, передает УНН.

Законопроект о Бюро финансовых расследований не решает проблему дублирования функции расследования экономических преступлений для других правоохранителей

Эксперт по налогообложению отметил, что в Украине необходимо создать единое ведомство, которое сконцентрирует функции предупреждения и расследования экономических преступлений и соединит в единую систему информационные базы налоговой и таможенной служб, Службы финансового мониторинга, Службы финансового аудита и Службы финансовых расследований.

“Принятие зарегистрированных на сайте парламента законопроектов "О Бюро финансовых расследований" негативно повлияет на бизнес и граждан, ведь новый фискальный орган будет иметь исключительно карательную функцию и будет зависеть от правительства или министра финансов. Кроме того, законопроект не предусматривает конкурс на должность руководителя, не создает законодательного ограничения другим правоохранительным органам заниматься противодействием преступлениям в сфере публичных финансов, контроля и тому подобное. Сочетание ведомств также позволит оптимизировать штат, а значит и расходы государственного бюджета на содержание. А еще важнее – оставить на службе только высокопрофессиональных специалистов. Только в таком случае новый орган сможет оперативно предупреждать и качественно расследовать экономические преступления”, – объяснил он.

В качестве альтернативы парламентским законопроектам Гмырин предложил народным депутатам создать новый государственный нейтральный и максимально независимый орган, который будет контролировать парламент, наблюдательный совет и общественность.

“Координировать и регулировать новую независимую Государственную службу доходов (название – не важно) должен Совет национальной безопасности и обороны, который возглавляет Президент Украины. Деятельность нового фискального ведомства должна быть максимально независимой от органов государственной власти, прокуратуры, органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений, других физических или юридических лиц. Контроль за деятельностью Службы должен осуществлять парламент и специально созданный при Службе наблюдательный общественный совет. Для расследования возможных правонарушений сотрудников Службы достаточно уже действующих антикоррупционных органов НАБУ и ГБР – они смогут эффективно справляться с такими вызовами, как превышение служебных полномочий, коррупция, халатность сотрудников”, – подчеркнул он.

Гмырин добавил, что одновременно с созданием новой Государственной службы доходов должны происходить изменения в законодательстве: снижение налогов, проведение налоговой амнистии и реальная борьба с коррупцией.

“Необходимо вернуть доверие граждан к налоговой системе. Сегодня уровень доверия к власти – максимальный. И этот кредит доверия может дать толчок к качественному проведению реформ для всех граждан, а не отдельных групп”, – добавил он.

Ранее на сайте Верховной Рады был зарегистрирован Законопроект про Бюро финансовых расследований №1208. Как альтернативу депутаты зарегистрировали Законопроект про Бюро финансовых расследований № 1208-2. При этом эксперты отрасли отмечают, что в альтернативном законопроекте остались все те же недостатки.

Напомним, 5 сентября на Ukraine Tax Form народные депутаты и экспертное сообщество поддержали представленную Гмыриным программу реформы налоговой системы.

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