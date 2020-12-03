Зеленський призначив Гусєва гендиректором Укроборонпрому

"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - сказано у тексті указу.

Так, попереднім указом - №529/2020 - Гусєва звільнено з посади голови Херсонської ОДА.

Звільнення Гусєва з цієї посади напередодні погодив Кабмін.

Також ще одним указом - №531/2020- Ігоря Фоменка увільнено від виконання обов’язків генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".

Довідка: Юрій Гусєв працював на посаді голови Херсонської обласної державної адміністрації з 15 липня 2019 року. Раніше займався бізнесом, з 2009 року працював в уряді, зокрема - на посаді заступника міністра оборони (03.2015 - 01.2016). Під час своєї роботи на державних посадах також очолював Департамент національних та інвестиційних проектів у Держінвестпроекті (10.2011 - 09.2014).