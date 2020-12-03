Зеленський призначив Гусєва гендиректором Укроборонпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром". Про це йдеться у президентському указі №532/2020 від 3 грудня, передає УНН.
"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - сказано у тексті указу.
Так, попереднім указом - №529/2020 - Гусєва звільнено з посади голови Херсонської ОДА.
Звільнення Гусєва з цієї посади напередодні погодив Кабмін.
Також ще одним указом - №531/2020- Ігоря Фоменка увільнено від виконання обов’язків генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".
Довідка: Юрій Гусєв працював на посаді голови Херсонської обласної державної адміністрації з 15 липня 2019 року. Раніше займався бізнесом, з 2009 року працював в уряді, зокрема - на посаді заступника міністра оборони (03.2015 - 01.2016). Під час своєї роботи на державних посадах також очолював Департамент національних та інвестиційних проектів у Держінвестпроекті (10.2011 - 09.2014).