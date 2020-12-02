Уряд погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської ОДА

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, (зокрема —ред.), погодив звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)”, — написав Мокан.

Додамо, що у ЗМІ з’явилася неперевірена інформація, що для Гусєва нібито є нова посада у сфері ОПК - очолити Укроборонпром.

Нагадаємо, уряд погодив звільнення голів Харківської та Закарпатської ОДА.