Уряд погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у Facebook, передає УНН.
“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, (зокрема —ред.), погодив звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)”, — написав Мокан.
Додамо, що у ЗМІ з’явилася неперевірена інформація, що для Гусєва нібито є нова посада у сфері ОПК - очолити Укроборонпром.
Нагадаємо, уряд погодив звільнення голів Харківської та Закарпатської ОДА.