Зеленский назначил Гусева гендиректором Укроборонпрома

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.

Так, предыдущим указом - №529/2020 - Гусев уволен с должности председателя Херсонской ОГА.

Увольнение Гусева с этой должности накануне согласовал Кабмин.

Также еще одним указом - №531/2020 - Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

Справка: Юрий Гусев работал в должности председателя Херсонской областной государственной администрации с 15 июля 2019 года. Раньше занимался бизнесом, с 2009 года работал в правительстве, в частности - в должности заместителя министра обороны (03.2015 - 01.2016). Во время своей работы на государственных должностях также возглавлял Департамент национальных и инвестиционных проектов в Госинвестпроекте (10.2011 - 09.2014).