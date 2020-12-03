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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11664 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43409 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63444 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76049 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88852 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112383 просмотра

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Зеленский назначил Гусева гендиректором Укроборонпрома

Зеленский назначил Гусева гендиректором Укроборонпрома

Киев  •  УНН

 • 43632 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в президентском указе №532/2020 от 3 декабря, передает УНН.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.

Так, предыдущим указом - №529/2020 - Гусев уволен с должности председателя Херсонской ОГА.

Увольнение Гусева с этой должности накануне согласовал Кабмин.

Также еще одним указом - №531/2020 - Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

Справка: Юрий Гусев работал в должности председателя Херсонской областной государственной администрации с 15 июля 2019 года. Раньше занимался бизнесом, с 2009 года работал в правительстве, в частности - в должности заместителя министра обороны (03.2015 - 01.2016). Во время своей работы на государственных должностях также возглавлял Департамент национальных и инвестиционных проектов в Госинвестпроекте (10.2011 - 09.2014).

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