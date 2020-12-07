"Укрспецэкспорт" готов инициировать судебную экспертизу по обвинениям СБУ в госизмене

В "Укрспецэкспорте" утверждают, что дело СБУ искусственно "дотянута" до квалификации "госизмена", поскольку только эта статья Уголовного кодекса - в их компетенции, и только так они могут вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность.

"Беспокойство вызывает тот факт, что СБУ не только ошиблась в фактических данных, но и вопреки им инициировала громкую статью Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Это очевидно объясняется исключительно тем, что только эта статья УКУ может расследоваться в рамках компетенции СБУ. Поэтому фабула "дотягивалась" в квалификации в любой способ", - отметили в "Укрспецэкспорте".

В целом в госкомпании расценивают действия СБУ как попытку переделить рынок или повлиять на кадровую политику.

"Подобные сценарии используются тогда, когда происходит передел рынка или в силовой метод пытаются влиять на кадровую политику компании. В связи с чем ГК "Укрспецэкспорт" настоятельно рекомендует всем заинтересованным и причастным лицам воздержаться от каких-либо решений и заявлений до момента подтверждения или опровержения версий СБУ", - отметили в компании.

Опровергнуть данные СБУ может судебная экспертиза, которую "Укрспецэкспорт" готов самостоятельно инициировать, поскольку опасается, что правоохранители будут с этим тянуть.

"Расставить все точки над "і" поможет судебная экспертиза. И учитывая то, что СБУ будет меньше всего заинтересована в ее проведении в максимально сжатые сроки, государственная компания "Укрспецэкспорт" вероятно будет самостоятельно инициировать ее проведение в рамках предоставленных законом прав на защиту", - отметили в "Укрспецэкспорте".

Напомним, в день назначения нового руководителя "Укроборонпрома" СБУ провела обыски в ГК "Укрспецэкспорт", обвинив чиновников в госизмене. В то же время действия СБУ считают "коммерческими" и такими, которые направлены на перераспределение финансовых потоков.