Укренерго: терміни відключення електроенергії для споживачів можуть зрости

Станом на 11:00 енергетична інфраструктура відновлюється після 12-го ракетного удару росії, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

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«Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей. Обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись», - повідомили в Укренерго.

Також там нагадали, що уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, внаслідок сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу були атаковані дві ТЕС. Було пошкоджено обладнання, одна зі станцій припинила виробництво електроенергії.