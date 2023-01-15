Укрэнерго: сроки отключения электроэнергии для потребителей могут возрасти

По состоянию на 11:00 энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара россии, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах.

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«Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться», - сообщили в Укрэнерго.

Также там напомнили, что уточнения по ситуации именно в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

Напомним

Как сообщал УНН, в результате сегодняшнего массированного ракетного обстрела были атакованы две ТЭС. Было повреждено оборудование, одна из станций прекратила производство электроэнергии.